США ввели нові санкції проти Венесуели

До списку санкцій потрапили міністр нафти Венесуели і глава венесуельської держкомпанії PDVSA

США ввели дополнительные санкции против Венесуэлы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минфина США.

Сообщается, что в список санкций попали министр нефти Венесуэлы и глава венесуэльской госкомпании PDVSA Мануэль Кеведо. Кеведо с 1 января 2019 года занимает пост президента ОПЕК.

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса провел секретные переговоры со спецпредставителем Государственного департамента США по Венесуэле Элиоттом Абрамсом. Якобы спецпредставителю Госдепа предложили приехать в Венесуэлу по личному приглашению Мадуро, чтобы США убедились в поддержке народом Венесуэлы "законно избранного президента и правительства".

Отметим, в Венесуэле сторонники оппозиции планируют выйти на улицы городов, чтобы продолжить давление на президента Николаса Мадуро и призвать его пустить в страну гуманитарные конвои.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале февраля в столице Венесуэлы прошла многотысячная акция в поддержку временно исполняющего обязанности президента страны Хуана Гуайдо.