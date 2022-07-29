США запровадили нові санкції проти росіян, які причетні до втручання у вибори за кордоном

У списку підсанкційних осіб Наталія Бурлінова - відома як засновник та президент "Креативної дипломатії". Працювала у ФГУП "Рособоронекспорт", потім два роки - в дирекції міжнародних програм "РІА Новини", у тому числі в бюро у Вашингтоні.

Ще один "щасливчик" американських санкцій - Олександр Іонов. Це - засновник "Антиглобалістського руху Росії", член Громадської ради ФСВП, колишній член московської ОНК. За даними ЗМІ, Іонов займається охоронним бізнесом у Сирії, а також консультуванням місцевих бізнесменів. Причетний до співучасті у політичних репресіях, складання доносів на незалежні ЗМІ та публічні наклепи на журналістів, співучасті у схемах з обходу міжнародних санкцій.

Крім цього, під санкції потрапили також 4 організації:

ЦПРГІ "Креативна дипломатія". Тип організації: діяльність політичних організацій; Цільовий тип: благодійна чи некомерційна організація. Організація пов'язана з уже згаданою Наталією Бурліновою.

"Антиглобальний рух Росії". Цільовий тип - благодійна чи некомерційна організація, пов'язана з вище згаданим Олександром Іоновим.

Також під санкції США потрапили ще дві організації пов'язані з Іоновим - "Іонов трансконтенентал" та глобальге інформаційне агенство "Стоп імперіалізм".