США ввели новый раунд санкции против ХАМАС

США ввели второй раунд санкций против ключевых должностных лиц и финансовых сетей, связанных с террористами ХАМАС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.
В список лиц и организаций, которые попали под санкции, включили должностных лиц ХАМАС в Иране и членов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также организацию в Газе, которая служила каналом для незаконных иранских средств для ХАМАС и Палестинского исламского джихада.
Всего в санкционный список было добавлено 4 юридических и 8 физических лиц.
"Сегодняшняя акция подчеркивает преданность Соединенных Штатов ликвидации сетей финансирования ХАМАС путем развертывания наших антитеррористических санкций и сотрудничества с нашими глобальными партнерами, чтобы лишить ХАМАС возможности использовать международную финансовую систему", - заявил заместитель министра финансов Уолли Адейем.
Он отметил, что США будут без колебаний принимать меры для дальнейшего ослабления способности ХАМАСа осуществлять террористические атаки, нацеливаясь на его финансовую деятельность и потоки финансирования.
Кто попал под санкции
Санкции также введены против Нассера Аль Шейх Али, суданского финансиста ХАМАС Абдельбасита Хамза Эльхассан Мохамед Хаира, суданской компании Larrycom for Investment Company, турецкой компании Trend GYO, компаний Zawaya Group for Development and Investment Co. LTD, Zawaya Group for Development Investment Sociedad Limitada и Larrycom for Investment Company.
Отметим, что предыдущий раунд санкции США против ХАМАС был введен 18 октября. Тогда ограничения ввели против десяти ключевых членов ХАМАС и финансовых посредников в Газе и других местах, включая Судану, Турцию, Алжир и Катар.
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