США ввели новые санкции против РФ: под ограничения попали банки и не только

Кто попал под ограничения

США ввели санкции против советника по корпоративному развитию компании "Яндекс" Алексея Кудрина и гендиректора "Алросы" Павла Мариничева.

Также в список попали врио губернатора Смоленской области Василий Анохин и замглавы ФСБ Сергей Королев.

Под ограничения попали:

гражданин России и гражданин КНДР Рим Ен Хёк, связанный с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным;

первый заместитель главы Минпромторга РФ Василий Осьмаков;

заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев;

гендиректор концерна "Калашников" Владимир Лепин;

заместитель министра энергетики Павел Сникарс;

первый заместитель главы Минэнерго РФ Павел Сорокин;

первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов.

Какие предприятия попали в санкционный список США

Вашнгтон вел ограничения против "Тинькофф банка", банков "Солидарность" и "Юнистрим".

Также в черный список попали "Климовский специализированный патронный завод", "Казанский Государственный Казенный Пороховой Завод", Конструкторское бюро "Арсенал" им. Фрунзе, АО "Курганприбор" и Центр лазерных систем и комплексов "Астрофизика".

Другие санкции

США ввели санкции против 14 судов, частных компаний, также под ограничения попала компания из Кыргызстана.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты готовят санкции против Кыргызстана за помощь России в обходе ряда экономических ограничений. В частности, страна поставляет подсанкционное оборудование и электронику.

Экспорт Кыргызстана в Россию стремительно вырос в 2022 году, увеличившись на 250% по сравнению с предыдущим годом, до вторжения в Украину.