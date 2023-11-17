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США ввели новые экспортные ограничения против компаний из России

Пятница 17 ноября 2023 22:44
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США ввели новые экспортные ограничения против компаний из России Архивное фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки решили усилить экспортные ограничения против России. Санкции ввели из-за поставок электроники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ Минторга США.

Отмечается, что ограничения ввели против таких компаний:

  • Novax Group;
  • Si2 Microsystems Private Limited.

Novax Group связывают с Россией, Венесуэлой, Панамой и Коста-Рикой.

А Si2 Microsystems Private Limited, по информации США, оказывала поддержку российской военной и оборонной промышленности.

Вашингтон считает, что компания поставляла произведенные в США микросхемы покупателям, связанным с российским оборонным сектором. Экспортные ограничения накладывают на поставщиков необходимость получать специальные разрешения на экспорт от Минторговли США.

Санкции США против России

США ввели санкции против России в электронике в ответ на полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Эти санкции направлены на ограничение доступа России к передовым технологиям и компонентам, которые необходимы для производства электроники.

В октябре США ввели санкции, причиной которых стали нарушения ценового потолка при продаже российской нефти.

В начале ноября США ввели новый пакет санкций против России. Под ограничения попали банки, разработчики "Ланцетов" и члены правительства РФ.

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