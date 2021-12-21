США у разі нападу на Україну вдарять по постачанню смартфонів та авіазапчастин до РФ, - Reuters
У Сполучених Штатах Америки розглядають введення жорсткого експортного контролю Росії, якщо вона вдасться до повномасштабної війни з Україною. Це буде доповненням до економічних санкцій проти країни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Заходи проти Росії, які обговорюються на зустрічі у Білому домі - містять в собі жорсткий експортний контроль, що може обмежити країну в поставках промислових та споживчих технологій.
Зазначається, що Росію планують обмежити в імпорті мобільних телефонів, основних компонентів літаків й автомобілів, а також матеріалів з багатьох інших секторів. Це може серйозно вплинути на споживачів з Росії, промислові підприємства та зайнятість.
Водночас адміністрація Байдена розглядає блокування доступу компанії Huawei до передових напівпровідників, що містять в собі американські деталі. США планують провести консультації з ключовими партнерами в Європі й Азії, які можуть бути причетні до заходів, аби скоординувати свої зусилля там, де це є необхідно.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що США шукають способи допомогти українським партизанам разі окупації України Росією.
Російська Федерація, згідно з супутниковими кадрами - продовжує нарощування військових сил на кордоні біля України.
За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, Кремль поки що не прийняв рішення щодо повномасштабного вторгнення в Україну.