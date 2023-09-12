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США введут новые санкции против РФ и КНДР в случае передачи оружия, - Госдеп

Фото: представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

США будут внимательно следить за результатами встречи российского диктатора Владимира Путина с его северокорейским коллегой Ким Чен Ином и готовы наложить на страны новые санкции в случае согласования поставок оружия.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Я напомню обеим странам, что любая передача оружия из Северной Кореи России будет нарушением нескольких резолюций Совета Безопасности ООН", – заявил он.

Миллер также добавил, что Америка готова "без сомнений" применить новые санкции против обеих стран. Кроме того, он заявил, что Путин стал международным изгнанником, о чем свидетельствует его отсутствие на саммите G20. А его мольбы КНДР о помощи свидетельствуют об эффективности санкций и мер экспортного контроля США.

Передача оружия КНДР России

Напомним, сейчас РФ пытается договориться с КНДР о поставках артиллерийских боеприпасов и других видов вооружений. По информации Financial Times, стороны готовы заключить соглашение.

Однако собеседник РБК-Украина в спецслужбах сообщил, что подтверждения этой информации пока нет.

А 11 сентября появилась информация, что Ким Чен Ын уже отправился во российский Владивосток, где должен встретиться с Путиным во время ежегодного Восточного экономического форума. Кроме того, российский диктатор говорил, что он стремится укрепить связи с Северной Кореей "на всех фронтах".

Подробнее о поставках оружия из Северной Кореи читайте в материале РБК-Украина "Зачем России снаряды КНДР и решится ли Ким Чен Ин их передать: мнение экспертов".

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Ким Чен ЫнКНДРРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты Америки