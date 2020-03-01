США введуть подвійну перевірку пасажирів через коронавірус

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

США введуть подвійну перевірку пасажирів, які відвідували країни з високим ризиком поширення коронавірусу

Влада США введе подвійну перевірку пасажирів, які раніше перебували в країнах з високим ризиком поширення нового типу коронавірусу. Про це повідомив у неділю на своїй сторінці в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Щодо коронавірусу: на додаток до перевірок "перед посадкою" пасажирів, які приїжджають з деяких країн з високим ризиком або районів цих країн, їх також будуть перевіряти, коли вони прибудуть в США", - написав Трамп.

Нагадаємо, в США в суботу, 29 лютого, була зафіксована перша в країні смерть від коронавирусной інфекції COVID-19.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що в контексті боротьби з коронавірусом пріоритетом номер один є "здоров'я і безпека американців".

Додамо, на території американського штату Вашингтон ввели режим надзвичайної ситуації через загрозу поширення коронавірусу. Режим НС дозволяє керівництву штату запитувати у федеральних властей додаткові кошти і ресурси, а також залучати до виконання різних завдань Національну гвардію США. Вашингтон став першим з американських штатів, де влада зробила Вдатися до таких заходів через коронавируса.