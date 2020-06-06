США введе санкції проти десятків танкерів за доставку сировини з Венесуели, - Reuters

Влада США може ввести санкції проти десятків нафтових танкерів за перевезення сировини з Венесуели. Санкції можуть торкнутися 25 супертанкерів і 17 більш дрібних суден.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

Як зазначається, деякі з обмежень можуть оприлюднити вже найближчим часом, а інші - пізніше, якщо торгівля з Венесуелою буде продовжуватися.

Санкції можуть торкнутися 25 супертанкерів, які можуть перевозити до 2 млн барелів нафти та 17 більш дрібних суден.

"Підсумковий ефект може стати чітким сигналом для всіх судновласників: вважайте Венесуелу забороненою зоною", - сказало одне з джерел.

Відзначається, що на початку тижня Вашингтон наклав санкції на чотири компанії-власниці суден за перевезення нафти з Венесуели. Судна зареєстровані на Маршаллових островах і в Греції. Мінфін США вважає, що вони перевозили нафту в лютому-квітні 2020 року.

Нагадаємо, влада США не визнає владу президента Венесуели Ніколаса Мадуро, а його уряд вважають корумпованим. Главою держави у Вашингтоні визнають спікера венесуельського парламенту Хуана Гуаидо, який оголосив себе тимчасовим президентом.

Як повідомляло РБК-Україна, американський лідер Дональд Трамп заявив, що США докладуть всі зусилля, щоб знищити тиранію у Венесуелі.