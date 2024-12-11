В США считают, что РФ вскоре снова запустит "Орешник" по Украине, - Reuters

В Соединенных Штатах Америки считают, что российский "Орешник" глобально не изменит ход войны. Однако РФ может снова ударить по территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным источника Reuters, Россия может запустить еще одну гиперзвуковую баллистическую ракету по Украине в ближайшие дни. В Штатах считают, что "Орешник" - это лишь очередная попытка России терроризировать Украину.
"Мы оцениваем, что "Орешник" не меняет правила игры на поле боя, а является лишь очередной попыткой России терроризировать Украину, которая не будет иметь успеха", - сказал чиновник изданию.
Несмотря на то, что "Орешник" все же является новой ракетой, американский чиновник преуменьшил полезность ракеты. Он назвал их "экспериментальными" по своей природе, и сказал, что "Россия, вероятно, обладает лишь небольшим количеством" таких ракет. Чиновник также сказал, что это оружие имеет меньшую боеголовку, чем другие ракеты, которые Россия разместила в Украине.
21 ноября российские войска осуществили ракетный удар по Днепру, использовав впервые межконтинентальную баллистическую ракету.
Впоследствии диктатор Владимир Путин заявил, что это был тестовый запуск ракетной системы средней дальности "Орешник".
В ГУР Минобороны Украины отметили, что удар был нанесен с ракетного комплекса "Кедр". Глава ведомства Кирилл Буданов заявил, что название ракетной программы "Орешник", а ракета называется "Кедр".
Издание Military Watch Magazine писало, что Россия якобы может производить до 300 ракет "Орешник" в год.
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