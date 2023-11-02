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США считают, что Израилю не стоит прекращать огонь по ХАМАСу, потому что это усугубит террористов

Фото: представитель Пентагона генерал Патрик Райдер (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Израилю не стоит прекращать огонь по боевикам ХАМАСа, потому что это позволит им перегруппироваться и укрепить свои силы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом во время брифинга заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.

По его мнению, такая перегруппировка приведет к возникновению новых угроз в регионе.

"Мы не поддерживаем прекращение огня, потому что это даст ХАМАСу время для перегруппировки и опять же поставит под угрозу граждан Израиля и других", - отметил Райдер.

Он также подчеркнул, что США поддерживают "гуманитарные паузы", это необходимо для того, чтобы позволить гуманитарным грузам попадать в места назначения, а также продолжить освобождение заложников и выведение гражданских из зоны конфликта.

Наземная операция израильской армии

В начале октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. Во время нападения они убивали, а также угоняли военных и гражданских жителей. После этого Израиль объявил о начале операции "Железные мечи" и начал регулярно обстреливать цели в секторе Газа.

27 октября израильская армия начала усиленно атаковать Газу. Также в Армии обороны Израиля заявили о расширении наземной операции.

Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале проведения третьей фазы военной операции против группировки ХАМАС. Она предполагает расширение наземного проникновения в сектор Газа.

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