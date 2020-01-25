У США спалахнув скандал після інтерв'ю Помпео про Україну

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео потрапив у скандал після інтерв'ю про Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Як повідомляється, журналістка американського видання NPR Мері Келлі заявила, що держсекретар Помпео накричав на неї після того, як вона поставила йому незручні питання під час інтерв'ю про Україну.

Так, під час інтерв'ю у п'ятницю журналістка запитала Помпео про роботу Державного департаменту США та позицію держсекретаря щодо намагань президента Дональда Трампа звільнити колишнього посла в Україні Марі Йованович.

Помпео стверджував, що діяв у ситуації з Йованович "правильно" та захищав її та інших працівників Держдепартаменту. Однак, за словами журналістки, держсекретар припинив інтерв'ю після питання, як саме він захищав Йованович.

Келлі розповіла, що після завершення інтерв'ю її відвели до приватної вітальні Помпео для розмови. В ході розмови Помпео кричав на журналістку, використовуючи нецензурну лайку. Крім того, він запитав: "Ви думаєте американцям не байдужа Україна?".

"Він кричав на мене приблизно стільки ж, скільки тривало саме інтерв'ю. Йому не сподобалось, що його питали про Україну. Він використав слово, що починається з літери F, у цьому реченні та багатьох інших. Він запитав, чи можу я знайти Україну на мапі. Я відповіла, що так, і він сказав помічникам, щоб принесли мапу світу без написів. Я показала на мапі Україну. Він прибрав мапу. Він заявив "люди про це почують", - додала журналістка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що державний секретар США Майк Помпео прибуде в Україну 30 січня. В ході візиту Помпео зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та очільниками зовнішньополітичного та оборонного відомств країни.