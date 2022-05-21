США вперше за останні 45 років випереджає Китай за темпами зростання економіки

Рівень економічного зростання США вперше з 1976 року може випередити рівень економічного зростання Китаю. Головною причиною уповільнення зростання економіки Піднебесної називають новий спалах COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Китай, друга за величиною економіка світу, зросте всього на 2% цього року. Для порівняння, валовий внутрішній продукт США збільшиться на 2,8%. Після кампанії реформ і відкритості в кінці 1970-х років Китай демонстрував вищі темпи зростання. Зростання у 2% стане найслабшим для Китаю з 1976 року, не дотягнувши навіть до 2020 року, коли пандемія призвела до зниження зростання ВВП до 2,2%.

Зазначимо, Китай щодо війни Росії проти України займає нейтральну позицію, але в травні стало відомо, що традиційно близькі до російської точки зору китайські ЗМІ змінили риторику і стали частіше говорити про те, що РФ веде загарбницьку війну.

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