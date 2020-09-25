У США вперше після скасування мораторію стратили афроамериканця

Американська влада вперше після скасування 17-річного мораторію на смертну кару привела у виконання смертний вирок стосовно афроамериканця. Він був засуджений на федеральному рівні.

Про це повідомляє USA Today.

Крістофер Віалва був засуджений до найвищої міри покарання за вбивство подружньої пари християнських активістів в 1999 році в Техасі.

У той час йому було 19 років. Його стратили за допомогою смертельної ін'єкції у в'язниці Терре-Хот в штаті Індіана.

Адвокат Віалви раніше заявила, що при винесенні вироку на рішення судді вплинула расова приналежність її клієнта.

Кара Віалви стала сьомим випадком приведення в дію смертного вироку на федеральному рівні в цьому році.

Мін'юст США майже рік намагався відновити кари для федеральних злочинців, які були припинені у 2003 році через розбіжності щодо процедури застосування смертельних ін'єкцій. При цьому влада штатів продовжувала страчувати злочинців.

За даними НКО Death Penalty Information Center, у 2019 році були страчені 22 людини в штатах Алабама, Джорджія, Теннессі, Флорида, Міссурі, Південна Дакота.

Нагадаємо, у США відновили проведення смертної кари на федеральному рівні в липні 2019 року.

При цьому кілька разів Верховний суд США відмовлявся повертати смертну кару на федеральному рівні.