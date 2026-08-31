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Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

США впервые за месяц нанесли удар по военным объектам Ирана

02:43 31.08.2026 Пн
2 мин
Причиной стала подготовка Ирана к установлению новых мин в проливе
aimg Екатерина Коваль
Иллюстративное фото: напряжение вокруг Ормузского пролива растет снова (Getty Images)

Военные США нанесли удар по иранскому острову Ларак, где, по данным официального лица, иранские силы готовились запускать ракеты с минами в Ормузский пролив. Это первый удар США по Ирану за месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Что именно поразили

Американские силы атаковали две иранские пусковые установки на острове - об этом сообщил представитель Центрального командования США капитан Тим Гокинс. По данным полуофициального иранского агентства Fars News, местные жители сообщали о взрыве вблизи острова Ларак в воскресенье.

Почему именно сейчас

Остров Ларак расположен вблизи стратегического Ормузского пролива - ключевого мирового судоходного маршрута, остающегося в центре регионального напряжения и дипломатических усилий.

На прошлой неделе Центральное командование США завершило разминирование международных судоходных маршрутов в проливе. Во вторник президент Трамп заявил, что Иран предупрежден: любое судно или лодка, которая будет устанавливать новые мины, будут немедленно и систематически уничтожены.

По словам американского чиновника, силы США внимательно следят за районом и готовы защищать свободный поток торговли из-за этой важной водной артерии.

Реакция Ирана

Корпус стражей исламской революции Ирана в воскресенье пообещал ответ, обвинив "американо-сионистского врага" в атаке на остров Ларак, в результате которой, по их словам, пострадали иранские военные и гражданские.

Спикер КСИР в заявлении государственного вещателя IRIB назвал действие администрации Трампа "стратегической и смертельной ошибкой".

Ситуация вокруг Ормузского пролива остается напряженной на нескольких фронтах одновременно. По данным Bloomberg, мир игнорирует новые угрозы США и продолжает торговать с Ираном - попытка Вашингтона устроить "экономическое наступление" оказалась малоэффективна из-за позиции Китая и нежелания союзников разрывать торговые связи.

Между тем Катар ведет переговоры с Ираном по поводу деблокады Ормуза - Тегеран согласился составить перечень условий для восстановления нормального движения судов.

Впрочем, по данным того же Bloomberg, Ормузский пролив, вероятно, все еще остается заминированным, несмотря на заявления Трампа о ее полной очистке.

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Соединенные Штаты АмерикиИранОрмузский пролив