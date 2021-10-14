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США відновили лотерею для Green Card: інструкція українською мовою

Автор: Артур Родивилов

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про відновлення імміграційної лотереї. Опублікована інструкція українською мовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Україні.

Посольство США в Україні розповсюдило інструкцію з лотереї "зелена карта" (Green Card) на 2023.

"Особи, які відбираються програмою (переможці), мають відповідати простим, але суворим критеріям відбору для того, щоб мати можливість статусу постійного жителя США", - сказано в оприлюдненому документі.

Згідно з документом, у 2023 фіскальному році для програми "диверсифікаційних емігрантів" виділено 55 тис.віз. Україна потрапила до списку країн, населення яких має право брати участь у лотереї.

Інструкція містить вимоги до претендентів. Описана процедура подачі заявки на участь у програмі. Висвітлено методику відбору претендентів.

Нагадаємо, Сполучені Штати на початку листопада відкриють свої кордони з Мексикою та Канадою для повністю вакцинованих проти COVID-19 іноземних громадян. Адміністрація повідомить точну дату відкриття кордонів найближчим часом.

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