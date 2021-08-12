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США уважно стежать за ситуацією з Навальним, - Держдеп

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Вашингтон, Четвер 12 серпня 2021 05:20
США уважно стежать за ситуацією з Навальним, - Держдеп Фото: Олексій Навальний, російський опозиціонер (facebook.com/navalny)
Автор: Артур Родивилов

Держдепартамент США обізнаний про пред'явлення нових звинувачень російському політику Олексію Навальному. Вашингтон бачить спроби залякати та придушити ті неурядові, незалежні організації, які підтримують опозиціонера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За словами представника Держдепартаменту США, нові звинувачення проти Навального були висунуті не тільки слідом за тим, що російська влада заарештувала і помістила в ув'язнення самого Навального, але і за розгонами, із застосуванням насильства, російських громадян, які вийшли на вулиці протестувати проти цього арешту.

"Багато в чому це продовження схеми поведінки, що викликає дуже велике занепокоєння. США продовжують виступати на підтримку багатьох росіян, які, як ми це бачили нещодавно, вийшли на вуличні акції з бажанням підзвітності свого уряду і вираженням свого прагнення до більшої свободи, з протестом проти того рівня репресій, об'єктом яких вони стали", - уклав представник Держдепартаменту США.

Раньше російському опозиціонеру Олексію Навальному, що знаходиться в ув'язненні в одній з російських колоній загального режиму, було пред'явлено нове кримінальне звинувачення "у створенні організації, що спонукає громадян до вчинення протиправних діянь". Це звинувачення може спричинити покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

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