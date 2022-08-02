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США внесли до списку санкцій українських колаборантів: кого саме

Фото: США внесли до списку санкцій українських колаборантів (Уніан)
Автор: Євгеній Прокопенко

Мінфін США оприлюднив списки нових людей, які потрапили під санкції. Серед росіян прізвища і українських колаборантів, які зараз працюють на окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

Отже до списку санкцій США потрапили:

Іващенко Костянтин Володимирович, Маріуполь, Україна; Дата народження 03 жовтня 1963 р. український бізнесмен та політик, депутат Маріупольської міської ради від проросійської партії ОПЗЖ. Колаборант, призначений тимчасовим очільником окупаційної "адміністрації" Маріуполя.
Пономаренко Олександр Анатолійович, дата народження 27 жовтня 1964 р.; Білогірськ, Україна. Російсько-кіпрський бізнесмен-мільярдер, який заробив свій стан на банківській справі, морських портах, комерційній нерухомості та будівництві аеропортів. Forbes оцінює його статки в 3,3 мільярда доларів.
Сальдо Володимир Васильович, м. Херсон, Херсонська область, Україна; Дата народження 12 червня 1956 р. Після окупації Херсона російськими військами в ході російського вторгнення в Україну призначений головою окупаційної адміністрації Херсона. У червні 2022 отримав російське громадянство від тимчасової окупаційної влади Херсону.
Стремоусів Кирило Сергійович м. Херсон, Херсонська область, Україна, Дата народження 26 грудня 1976 р. Український проросійський громадський і політичний діяч, блогер. Під час російського вторгнення в Україну (2022) перейшов на бік ворога; очолив окупаційний "орган влади" у Херсоні "Комітет порятунку за мир і порядок".

Єлисеєв Сергій Володимирович, Херсонська область, Україна; Дата народження 05 травня 1971 р. Офіцер ФСБ. Назначений очільником "уряду Херсонської області".

Нагадаємо, раніше США запровадили нові санкції проти Росії, які стосуються двох осіб і чотирьох організацій.

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