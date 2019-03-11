США є найбільшим експортером зброї в світі, - SIPRI

Експорт озброєнь з Росії в 2014-2018 роках скоротився на 17 відсотків

США занимают первое место в качестве мирового экспортера вооружений, Россия остается второй такой страной. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на отчет, обнародован 11 марта Стокгольмским международным институтом исследований мира (SIPRI).

Как отмечается, за период 2014-18 годов американский экспорт вырос до 36 процентов от общего количества (с 30% в предыдущем периоде). Вместе с тем, США за этот период экспортировали оружие в меньшей мере 98 стран.

"США еще больше укрепили свои позиции в качестве ведущего поставщика вооружений в мире", - говорится в отчете.

В тот самый момент, экспорт вооружений из России в 2014-2018 годах сократился на 17 процентов из-за сокращения импорта оружия Индией и Венесуэлой.

После США и РФ, третье место по экспорту вооружений занимает Франция (6,8 процента от общего мирового объема). Затем Германия и Китай.

Согласно отчету, в 2014-2018 годах Украина сократила экспорт оружия на 47% в сравнении с 2009-2013 годами.

Среди импортеров оружия лидером стала Саудовская Аравия (12 процентов по сравнению с 4,3% в предыдущей пятилетке). Общий объем импорта за последние 5 лет вырос на 192 процента. Индия стала вторым по величине импортером - крупнейшими поставщиками для нее стали Россия (58 процентов), Израиль (15 процентов) и США (12 процентов).

В отчете, опубликованном в декабре 2018 года, SIPRI сообщал, что экспорт вооружений компаниями США в 2017 году составил 222,6 миллиарда долларов, в то время как российский экспорт вооружений оценили в 37,7 миллиарда долларов за этот год.

Напомним, верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти заявлял, что США будут рассматривать поставки Украине снайперского оружия и вооружений для украинских военно-морских сил.