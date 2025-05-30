США выйдут из мирных переговоров: в ООН предупредили Россию

Он отметил, что в случае такого исхода, Америка признает отказ России от сотрудничества для достижения результата.

"Если Россия примет неправильное решение продолжать эту катастрофическую войну, Соединенным Штатам придется рассмотреть возможность отказа от наших переговорных усилий по прекращению этого конфликта. Чтобы было понятно, делая это, мы не откажемся от наших принципов или наших друзей. Скорее, мы признаем отказ России сотрудничать с нами для достижения желаемого результата", - сказал Келли.

Представитель США подчеркнул, что Америка поддержит мирный процесс, если РФ и Украина действительно заинтересованы в мире. В частности, США буду сотрудничать и с обеими странами, и с ЕС, и с ООН. Сотрудничество будет иметь цель достичь мира, начиная с прекращения огня.

"Мы будем настаивать на том, чтобы обсуждение мирных вопросов обеими сторонами проводилось добросовестно", - сказал он.

При этом Келли напомнил, что президент США Дональд Трамп дал четко понять, что Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Россией, в частности, над мирной инициативой.

"Соглашение, которое предлагается сейчас, является лучшим возможным результатом для России. Президент Путин должен заключить соглашение", - отметил он.

Резюмируя представитель США призвал "как Россию, так и Украины принять сложное, историческое решение стремиться к миру".

"Если одна сторона окажется неспособной или не желает этого сделать, она будет нести ответственность за последствия", - добавил Келли.