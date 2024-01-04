США не выявили нецелевого использования военной помощи Украине

"Мы очень, очень усердно работаем над тем, чтобы каждая система, предоставляемая Украине, имела определенную степень отчетности. Мы можем заверить Конгресс и американский народ, что эта техника используется надлежащим образом на поле боя", - сказал он.

Кирби напомнил, что в Киеве работают специалисты, которые занимаются отчетностью. "И украинцы понимают нашу потребность в ответственности. Они разделяют это и ясно дали понять, что готовы работать с нами над мерами подотчетности для всех предоставляемых систем", - добавил он.

"И мы не увидели никаких признаков какой-то широкомасштабной коррупции или... или злоупотреблений со стороны украинских военных", - сказал Кирби.

Военная помощь Украине

Напомним, 27 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Штаты предоставили Украине пакет военной помощи на 250 млн долларов, который может стать последним в ближайшее время.

Это связано с тем, что Конгресс не может утвердить новое финансирование помощи Украине на 60 млрд долларов. Республиканцы отказывались поддерживать инициативу президента Джо Байдена. Они требуют, чтобы Белый дом внес в свой запрос их предложения по усилению безопасности границ.

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 3 января заявил, что ему неизвестно ни о каком "скором" решении, которое можно было бы сделать, чтобы возобновить выделение Украине новых пакетов помощи в сфере обороны.