США вывели B-1 из базы в Британии из-за угрозы: в Вашингтоне упомянули "Паутину"

Пентагон подтвердил, что бомбардировщики вернули на базы США. На вопрос журналистов, стояла ли за этим конкретная угроза, Трамп ответил утвердительно.

"Да, думаю, мы можем это сказать. Они вылетели не случайно. Были определенные угрозы. И вместо того, чтобы соблазнять врага, мы схватим врага и победим его. Зачем нам оставлять их там? Так что мы немного их переместили. Не очень далеко", - сказал Трамп.

По его словам, в Вашингтоне знают, кто угрожал, однако имен президент не назвал.

Что именно угрожало самолетам, пока неизвестно. Собеседники BBC в Вашингтоне предполагают, что речь шла о диверсии или ударе по дорогим бомбардировщикам в случае возобновления боевых действий с Ираном.

Один из источников, близкий к Белому дому, привел пример украинской операции "Паутина", когда дроны атаковали пять российских авиабаз. По его словам, это показывает, на что способен враг даже на расстоянии.

"Что бы они не считали угрозой, к ней отнеслись чрезвычайно серьезно", - отметил источник.