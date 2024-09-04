США предъявили обвинения лидеру ХАМАС и боевикам за бойню 7 октября в Израиле, - AP

Отмечается, что это первая попытка американских правоохранительных органов официально выявить организаторов нападениях.

Так, уголовное дело из семи пунктов, поданное в федеральный суд Нью-Йорка, включает в себя обвинения в сговоре с целью оказания материальной поддержки иностранной террористической организации, сговоре с целью убийства граждан США и сговоре с целью применения оружия массового поражения, повлекшего за собой смерть.

В деле также обвиняются Иран и ливанская "Хезболла". Их подозревают в предоставлении финансовой поддержки и оружия, включая ракеты, которые были использованы при нападении.

Влияние этого дела может быть в основном символическим, учитывая, что Синвар, как полагают, скрывается в туннелях, а три из шести обвиняемых, указанных в жалобе, по данным Министерства юстиции, уже мертвы.

Изначально иск был подан под грифом "секретно" в феврале, чтобы дать США время попытаться взять под стражу тогдашнего лидера ХАМАС Исмаила Ханию. Однако, документ был рассекречен во вторник, через несколько недель после смерти Хании и из-за других событий в регионе.

"Обвинения, выдвинутые сегодня - это лишь часть наших усилий по борьбе со всеми аспектами деятельности ХАМАС. Эти действия не будут последними", - заявил в видеообращении генеральный прокурор Меррик Гарланд.

Уголовные обвинения прозвучали в тот момент, когда Белый дом заявил, что совместно с египетскими и катарскими коллегами разрабатывает новое предложение о прекращении огня и сделке по освобождению заложников, чтобы попытаться достичь соглашения между Израилем и ХАМАС и положить конец почти 11-месячной войне в Газе.

Американского чиновник, который говорил на условиях анонимности, сказал, что нет никаких оснований полагать, что обвинения повлияют на ход переговоров.

Кроме того, издание AP напомнило заявление представителя Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби. Он сказал, что недавние "казни" шести заложников, включая одного американца, Херша Голдберга-Полина (которые совершил ХАМАС), "подчеркивают чувство срочности" переговоров.