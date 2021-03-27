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У США вірусолог заявив, що COVID-19 створили в лабораторії. У Байдена своя теорія

Автор: Артур Родивилов

Джерелом походження коронавіруса COVID-19 є лабораторія інституту вірусології в Ухані (Китай), заявив колишній керівник Центру з контролю і запобігання захворюванням США, вірусолог Роберт Редфілд (CDC). У свою чергу Джо Байден пообіцяв озвучити свою теорію.

Про це повідомляє CNN.

Редфілд вважає, що спалах COVID-19 почалася в Ухані значно раніше офіційних повідомлень про поширення коронавіруса - приблизно у вересні - жовтні 2019 року.

Він заявив, що не вірить в те, що вірус перейшов від летючої миші до людини і відразу став "одним з найбільш заразних вірусів в історії людства", оскільки зазвичай, коли патоген переходить від зоонота до людини, йому потрібен час, щоб стати більш ефективним.

"Я дотримуюся точки зору, що найбільш імовірною етіологією цієї патології в Ухані була лабораторія. Вірус звідти втік. Інші люди цьому не вірять. Це нормально. Наука рано чи пізно знайде правду", - заявив Редфілд.

На його думку, версія про ринок морепродуктів в Ухані як про початковій точці розповсюдження вірусу невірна. Він розповів, що його китайський колега з місцевого центру по контролю захворювань, доктор Джордж Дат у розмові на початку січня зізнався, що виявив безліч випадків COVID-19 серед людей, яких не було на ринку.

Президент США Джозеф Байден заявив, що у нього є теорії про походження COVID-19, але він почекає думки вчених.

"У мене є теорії, але я не науковець. Я почекаю, поки вчене співтовариство не винесе це судження", - заявив Байден.

Як повідомляло РБК-Україна, ВООЗ вважає малоймовірною версію про те, що коронавірус завезли в Китай.

Раніше експерти ВООЗ дійшли висновку про те, що масштаб епідемії коронавіруса міг бути більшим, ніж вважалося раніше.

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