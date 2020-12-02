США на віртуальному засіданні міністрів ОБСЄ порушать тему війни на Донбасу

Заступник державного секретаря Сполучених Штатів Америки Стівен Бігун підніме питання війни на сході України під час віртуальної зустрічі Ради міністрів ОБСЄ. Віртуальне засідання відбудеться 3 грудня 2020 року.

Про це повідомили в Державному департаменті США.

Окрім війни на Донбасі, представник США планує обговорити російську окупацію територій Грузії, нещодавнє насильство в Нагірному Карабасі, Придністровський конфлікт у Молдові та інші зловмисні дії Росії та гібридні загрози.

Також США хочуть торкнутися теми внутрішньополітичної кризи в Білорусі.

"Міністерська зустріч ОБСЄ є важливою можливістю привернути увагу до поточних викликів і можливостей зміцнення регіональної безпеки", - наголосили в американському Держдепі.

Нагадаємо, Росія спробувала легітимізувати бойовиків так званих "ЛНР" та "ДНР". Росіяни планували використати з цією метою формат Арріа Ради безпеки ООН.

Крім того, нещодавно Росія розкритикувала Францію через її позицію щодо "формули Штайнмаєра". Москва закликала Париж "більш відповідально" ставитися до ролі посередника.