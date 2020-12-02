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США на віртуальному засіданні міністрів ОБСЄ порушать тему війни на Донбасу

Автор: Дмитро Левицький

Заступник державного секретаря Сполучених Штатів Америки Стівен Бігун підніме питання війни на сході України під час віртуальної зустрічі Ради міністрів ОБСЄ. Віртуальне засідання відбудеться 3 грудня 2020 року.

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Про це повідомили в Державному департаменті США.

Окрім війни на Донбасі, представник США планує обговорити російську окупацію територій Грузії, нещодавнє насильство в Нагірному Карабасі, Придністровський конфлікт у Молдові та інші зловмисні дії Росії та гібридні загрози.

Також США хочуть торкнутися теми внутрішньополітичної кризи в Білорусі.

"Міністерська зустріч ОБСЄ є важливою можливістю привернути увагу до поточних викликів і можливостей зміцнення регіональної безпеки", - наголосили в американському Держдепі.

Нагадаємо, Росія спробувала легітимізувати бойовиків так званих "ЛНР" та "ДНР". Росіяни планували використати з цією метою формат Арріа Ради безпеки ООН.

Крім того, нещодавно Росія розкритикувала Францію через її позицію щодо "формули Штайнмаєра". Москва закликала Париж "більш відповідально" ставитися до ролі посередника.

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