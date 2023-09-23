США решили передать ATACMS Украине еще до визита Зеленского, впрочем, есть нюанс, - FT

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена приняла решение передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS еще до визита лидера Владимира Зеленского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Согласно данным источников издания, Белый дом принял решение не объявлять о передаче публично, чтобы не давать подсказки россиянам, а также не побудить террористов переместить свои линии снабжения дальше от линии фронта.
Когда ожидать ракеты?
Отмечается, что ракеты поступят в Украину уже в ближайшее время, впрочем, пока в небольших количествах.
По словам собеседника издания, США пришлют версию ATACMS, которая вооружена кассетными боеприпасами, а не одной боеголовкой. Это должно успокоить некоторых чиновников Штатов, которые считают, что поставка с одной боеголовкой якобы исчерпает американские запасы.
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