США разоблачили схему, которая могла помочь олигарху Дерипаске разморозить 1,5 млрд долларов

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло в санкционный список одного российского гражданина и три российские компании, причастных к попытке уклонения от санкций.

Отмечается, что непрозрачная и сложная вероятная продажа активов могла бы разморозить более 1,5 миллиарда долларов, принадлежащих российскому олигарху Олегу Дерипаске и хранящихся в виде санкций.

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон заявил, что Министерство финансов продолжит принимать меры для защиты целостности режима санкций и пресечения уклонений со стороны Кремля и его олигархов-приспешников.

Детали схемы

В июне 2023 года Дерипаска согласовал с гражданином России Дмитрием Александровичем Белоглазовым, владельцем российской фирмы по предоставлению финансовых услуг "Титул", запланированную сделку по продаже замороженных акций Дерипаски в европейской компании.

Через несколько недель после этой координации была создана российская фирма по предоставлению финансовых услуг "Илиадис" как дочерняя компания Titul. В начале 2024 года "Илиадис" приобрела российскую инвестиционную холдинговую компанию International Rasperia, которая владеет замороженными акциями Дерипаски. США ввели санкции против этих компаний и Белоглазова.

Олег Дерипаска

Российский предприниматель, миллиардер. С апреля 2018 года под санкциями США из-за финансирования проектов диктатора Владимира Путина.

А с 2022 года уже под санкциями Евросоюза, Великобритании и ряда других стран, из-за вторжения России в Украину.