RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

США разоблачили сеть, которая помогала элитам РФ обходить санкции и отмывать деньги

Иллюстративное фото: в США разоблачили сеть, помогавшую российским элитам (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты сегодня ввели новые санкции, связанные с Россией. Они нацелены на незаконную финансовую сеть, которая позволяла российской элите использовать цифровые активы для обхода санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания, новые санкции направлены против пяти физических и четырех юридических лиц. Их связывают с "разветвленной международной сетью предприятий и сотрудников, которые способствовали существенному обходу санкций", известной как TGR Group.

В списке также оказалась организация, которая находится в Вайоминге. Она частично принадлежит лицу, которое уже находится под санкциями.

"Через TGR Group российская элита пыталась использовать цифровые активы - в частности, обеспеченные долларами США стабильные монеты - для обхода американских и международных санкций и дальнейшего обогащения себя и Кремля", - заявил исполняющий обязанности заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Смит.

В действия этой сети входит:

  • отмывание средств, связанных с организациями, находящимися под санкциями;
  • предоставление незарегистрированной услуги по обмену наличных денег и криптовалюты;
  • получение наличных денег и предоставление их клиентам в виде криптовалюты;
  • предоставление услуги предоплаченных кредитных карт;
  • сокрытие источника средств, чтобы позволить состоятельным российским гражданам приобрести недвижимость в Великобритании.

Новые санкции направлены на то, чтобы запретить физическим и юридическим лицам США проводить любые операции с объектами санкций и замораживают любые принадлежащие США активы, принадлежащие физическим и юридическим лицам, попавшим под санкции.

Санкции против России

Ранее мы писали, что под санкции попали и суда российского "теневого флота", которые, по данным британских властей, помогают обходить западные ограничения на экспорт нефти.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америки