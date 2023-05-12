США исключили чешскую компанию Skoda JS из списка санкций против РФ

В пятницу, 12 мая, Соединенные Штаты Америки исключили чешскую компанию Skoda JS из списка санкций против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства финансов США.
Компания Skoda JS была исключена из списка секторальных санкций управления контроля за иностранными активами Министерства финансов США.
Scoda JS попала в список санкций США в 2016 году.
Это бывшее подразделение машиностроительной группы Scoda, которое в 2004 году приобрело российская компания "Объединенные машиностроительные заводы", подконтрольная "Газпромбанку".
Но уже в 2022 году Scoda JS перешла в 100% собственность чешской национальной энергетической компании CEZ.
Напомним, что Белый дом ищет предложения, которые могли бы убедить Россию освободить двух несправедливо задержанных американцев - журналиста WSJ Эвана Гершковича и Пола Вилана.
США, Европа и другие ключевые союзники Украины готовят новые санкции против России, чтобы попытаться затянуть удавку на экономике президента Владимира Путина более 14 месяцев после начала его войны.
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