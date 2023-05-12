RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США исключили чешскую компанию Skoda JS из списка санкций против РФ

Фото: Флаги США и РФ (flickr com)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 12 мая, Соединенные Штаты Америки исключили чешскую компанию Skoda JS из списка санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства финансов США.

Компания Skoda JS была исключена из списка секторальных санкций управления контроля за иностранными активами Министерства финансов США.

Scoda JS попала в список санкций США в 2016 году.

Это бывшее подразделение машиностроительной группы Scoda, которое в 2004 году приобрело российская компания "Объединенные машиностроительные заводы", подконтрольная "Газпромбанку".

Но уже в 2022 году Scoda JS перешла в 100% собственность чешской национальной энергетической компании CEZ.

Напомним, что Белый дом ищет предложения, которые могли бы убедить Россию освободить двух несправедливо задержанных американцев - журналиста WSJ Эвана Гершковича и Пола Вилана.

США, Европа и другие ключевые союзники Украины готовят новые санкции против России, чтобы попытаться затянуть удавку на экономике президента Владимира Путина более 14 месяцев после начала его войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЧехия