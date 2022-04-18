Весь світ має бути стурбований ядерною загрозою Кремля, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що весь світ повинен бути стурбований через ймовірність застосування РФ ядерної зброї у війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в інтерв'ю CNN.
"І не тільки я (стурбований погрозами Кремля застосувати ядерну зброю, - ред.). Вважаю, що весь світ, всі країни повинні бути стурбовані. Тому що, знаєте, це може бути... і правдою. Вони можуть це зробити. Тому що для них людське життя - ніщо. Я вважаю, не треба боятися. Треба бути готовими. Але це питання не для України, не тільки для України, а й для всього світу", - заявив глава держави.
Він також додав, що ніхто не очікував, що у 2014 році почнеться війна, але це сталося. Крім того, ніхто не вірив, що почнеться повномасштабне вторгнення в Україну, і руйнування міст і населених пунктів, де немає військових об'єктів. Також ніхто не очікував масових вбивств цивільного населення.
"Але це сталося. Вони можуть використовувати і хімічну зброю, і свій ядерний потенціал. Тому ці заклики небезпечні. І вважаю, що це заклики людей вже неадекватних", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що найближчим часом російські окупанти хочуть добити і знищити Донбас.
Зеленський також заявив, що затягування постачання зброї в Україну дозволяє Росії забирати життя українців.
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