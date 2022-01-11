США бачать у діях Росії намір напасти на Україну

Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що США продовжать підготовку відповіді на випадок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Всі вжиті Москвою кроки вказують на такі наміри.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт американської місії.
Томас-Грінфілд заявила, що хотіла б вірити словам російського заступника голови МЗС РФ Сергія Рябкова про те, що в Москви немає планів захопити Україну.
"Я хотіла б, щоб виявилося правдою, що у них немає планів (вторгнення в Україну, - ред.). Але все, що ми бачили досі, вказує на те, що вони роблять кроки в цьому напрямку", - заявила Томас-Грінфілд.
За її словами, якщо Росія "вирішила не просуватися далі в цьому" через взаємодію з США "в останні тижні, коли президент Байден двічі говорив з президентом Путіним, то це добре".
Вона заявила, що майбутні дні США будуть продовжувати докладати всіх зусиль для деескалації, діалогу і дипломатичного врегулювання цієї ситуації.