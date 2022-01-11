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США бачать у діях Росії намір напасти на Україну

Автор: Анастасія Рокитна

Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що США продовжать підготовку відповіді на випадок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Всі вжиті Москвою кроки вказують на такі наміри.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт американської місії.

Томас-Грінфілд заявила, що хотіла б вірити словам російського заступника голови МЗС РФ Сергія Рябкова про те, що в Москви немає планів захопити Україну.

"Я хотіла б, щоб виявилося правдою, що у них немає планів (вторгнення в Україну, - ред.). Але все, що ми бачили досі, вказує на те, що вони роблять кроки в цьому напрямку", - заявила Томас-Грінфілд.

За її словами, якщо Росія "вирішила не просуватися далі в цьому" через взаємодію з США "в останні тижні, коли президент Байден двічі говорив з президентом Путіним, то це добре".

Вона заявила, що майбутні дні США будуть продовжувати докладати всіх зусиль для деескалації, діалогу і дипломатичного врегулювання цієї ситуації.

Нагадаємо, у Байдена готуються до дезінформації від Росії про переговори в Женеві.

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