США бачать у діях Росії намір напасти на Україну

Томас-Грінфілд заявила, що хотіла б вірити словам російського заступника голови МЗС РФ Сергія Рябкова про те, що в Москви немає планів захопити Україну.

"Я хотіла б, щоб виявилося правдою, що у них немає планів (вторгнення в Україну, - ред.). Але все, що ми бачили досі, вказує на те, що вони роблять кроки в цьому напрямку", - заявила Томас-Грінфілд.

За її словами, якщо Росія "вирішила не просуватися далі в цьому" через взаємодію з США "в останні тижні, коли президент Байден двічі говорив з президентом Путіним, то це добре".

Вона заявила, що майбутні дні США будуть продовжувати докладати всіх зусиль для деескалації, діалогу і дипломатичного врегулювання цієї ситуації.