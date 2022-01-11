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У Байдена готуються до дезінформації від Росії про переговори в Женеві

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Вашингтон, Вівторок 11 січня 2022 11:47
У Байдена готуються до дезінформації від Росії про переговори в Женеві Фото: офіційний представник Білого дому Джен Псакі (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Адміністрація президента США Джо Байдена готується до того, що російська сторона поширюватиме дезінформацію про переговори щодо "гарантій безпеки" в Женеві. А також спробує спровокувати привід для подальшої дестабілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг офіційного представника Білого дому Джен Псакі.

"Я зазначу пару речей... Ми готуємося до можливості і ймовірності, я маю сказати, що ніхто не повинен дивуватися, якщо Росія буде поширювати дезінформацію про зобов'язання, яких не було. Або якщо вона піде ще далі і спровокує щось як привід для подальшої дестабілізації. Ми продовжуємо закликати всіх не піддаватися на будь-які спроби поширювати дезінформацію", - зазначила вона.

На заяву Псакі вже відреагували в посольстві Росії в США.

"Рішуче відкидаємо подібні інсинуації. Російські офіційні заяви повністю відповідають дійсності. Наша країна з самого початку демонструвала максимальну транспарентність в тому, що стосується цього діалогу", - зазначили в посольстві.

Нагадаємо, напередодні Росія на консультаціях з американською стороною заявила, що не має наміру нападати на Україну.

Детальніше про переговори читайте в матеріалі "На різних мовах. Чи зможуть США і Росія домовитися про Україну, НАТО і мир".

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
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