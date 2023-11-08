RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США отреагировали на слова Зеленского о том, что выборы в Украине во время войны не ко времени

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Государственный департамент США с пониманием относится к позиции президента Украины Владимира Зеленского, что проведение выборов во время войны не ко времени, ведь это соответствует Конституции.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Патель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

В ведомстве отметили, что Украина находится в таком положении, потому что Россия продолжает свою полномасштабную незаконную войну против нее, и это важно помнить.

Патель подчеркнул, что около 20% территории Украины находятся под оккупацией, а десятки миллионов граждан были вынуждены стать беженцами и временно перемещенными лицами.

Спикер Госдепа заявил, что позиция, озвученная президентом Украины, в конце концов "соответствует их Конституции".

Выборы во время войны

Отметим, что в Украине выборы президента намечены на 2024 год. Они должны пройти в конце марта. Но военное положение делает их невозможными. В то же время, некоторые западные политики все равно призывали Киев провести выборы.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что президент Украины взвешивает все "за" и "против" выборов. Однако позже Зеленский заявил, что сейчас вопрос выборов не актуален.

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Выборы в УкраинеСоединенные Штаты АмерикиВладимир Зеленский