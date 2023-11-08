США отреагировали на слова Зеленского о том, что выборы в Украине во время войны не ко времени

В ведомстве отметили, что Украина находится в таком положении, потому что Россия продолжает свою полномасштабную незаконную войну против нее, и это важно помнить.

Патель подчеркнул, что около 20% территории Украины находятся под оккупацией, а десятки миллионов граждан были вынуждены стать беженцами и временно перемещенными лицами.

Спикер Госдепа заявил, что позиция, озвученная президентом Украины, в конце концов "соответствует их Конституции".

Выборы во время войны

Отметим, что в Украине выборы президента намечены на 2024 год. Они должны пройти в конце марта. Но военное положение делает их невозможными. В то же время, некоторые западные политики все равно призывали Киев провести выборы.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что президент Украины взвешивает все "за" и "против" выборов. Однако позже Зеленский заявил, что сейчас вопрос выборов не актуален.