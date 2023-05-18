США отправят больше оружия Украине. Пентагон выявил ошибку в подсчетах стоимости помощи, - СМИ

Два высокопоставленных представителя Пентагона заявили, что ошибка произошла в результате присвоения более высокой, чем оправдано, стоимости оружию, которое было взято из американских запасов и затем отправлено на Украину.

"Мы обнаружили несоответствия в том, как мы оцениваем оборудование, которое мы передали Украине", - заявил один из высокопоставленных чиновников оборонного ведомства.

При этом помощник сенатора на условиях анонимности сообщил, что Конгресс будет уведомлен о корректировке бухгалтерского учета в четверг, 18 мая.

Чиновник оборонного ведомства добавил, что, возможно, сумма переоцененного оружия может вырасти, так как Пентагон более тщательно изучает ситуацию, увеличивая сумму в 3 миллиарда долларов.

Напомним, ранее Financial Times сообщал, что в Европе опасаются сокращения военной помощи Украине из Вашингтона.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США даже в случае дефолта получат возможность оказывать Украине военную помощь.

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