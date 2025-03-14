США возобновляют поставки Украине бомб GLSDB после их модернизации, - Reuters

Соединенные Штаты Америки готовы возобновить поставки в Украину дальнобойных бомб малого диаметра наземного запуска (GLSDB). Такое оружие ранее было модернизировано для украинской стороны для лучшего противодействия российским помехам.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

О работах по улучшению американских бомб GLSDB представителям западных СМИ рассказали "две особы, знакомые с оружием".

Отмечается, что за последние недели 19 GLSDB были протестированы, чтобы оценить эффективность обновлений.

"По словам людей, часть модификаций предусматривала усиление соединений внутри оружия для повышения его устойчивости", - пишет Reuters.

Ожидается, что возобновление применения GLSDB на поле боя может произойти "в ближайшие дни, поскольку запасы уже есть в Европе", говорится в публикации западного информагентства.

Крайний раз Силы обороны Украины применяли такое оружие несколько месяцев назад, рассказал Reuters один из собеседников.

По данным западной прессы, ранее войска РФ из-за "глушения" навигационных систем не давали многим относительно новым украинским GLSDB большой дальности поразить намеченные цели.

На нужды украинской стороны американская компания Boeing (BA.N) решила открыть новую вкладку, и предложила Пентагону новое оружие GLSDB с радиусом действия более 160 км. Такая планирующая бомба имеет небольшие крылья, которые расширяют ее радиус действия, и она состоит из бомбы малого диаметра GBU-39 (SDB) и ракетного двигателя M26, оба из которых распространены в запасах США и относительно недорогие.

Планирующие бомбы GLSDB были закуплены во времена администрации бывшего президента США Джо Байдена с помощью Инициативы содействия безопасности Украины.

Штаты закупили новое вооружение и военную технику для украинской стороны на сумму почти 33,2 миллиарда долларов непосредственно у оборонных подрядчиков США и союзников.

Напомним, что во вторник администрация действующего президента США Дональда Трампа согласилась возобновить военную помощь и обмен разведданными с Украиной по результатам встречи делегаций от Вашингтона и Киева в Джидде, где было согласовано предложение Штатов по 30-дневному прекращению огня с Россией.

Также западные СМИ обращают внимание, что такие боеприпасы GLSDB поступят Украине на фоне сообщений о том, что запасы армейских тактических ракетных систем аналогичной дальности (ATACMS) в Украине уже исчерпаны.

GLSDB в Украине

Как сообщалось ранее, первые разговоры о поставках ракет GLSDB в Украину начались еще в 2022 году. США долгое время колебались относительно поставок новых ракет, ведь по их мнению, это могло привести к эскалации конфликта, однако в феврале 2023 года в Пентагоне подтвердили передачу Украине ракет GLSDB.

Ранее РБК-Украина сообщало, чем именно особые эти дальнобойные бомбы-ракеты. Подробнее о них можно узнать в материале РБК-Украина.

Также напомним, в апреле 2024 года в Пентагоне объяснили причину, почему новейшие боеприпасы GLSDB, которые Украина получила от США, не оправдали себя.