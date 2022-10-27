США откажутся от морских ракет с ядерными боеголовками: что известно

Решение об отказе от крылатых ракет надводного базирования может помочь президенту СЩА Джо Байдену ответить на призывы своих коллег-демократов сократить ядерный арсенал страны, не жертвуя основными компонентами ее ядерной «триады»: межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования, стратегических бомбардировщиков и ядерного оружия подводных лодок.

Однако неясно, будет ли Конгресс, который может перейти под контроль республиканцев после выборов в следующем месяце, сопротивляться усилиям по отказу от надводных ядерных ракет.

В четверг администрация Байдена опубликовала три документа: Стратегию национальной обороны, Обзор ядерной политики и Обзор противоракетной обороны. В них изложены приоритеты вооруженных сил на ближайшие годы.