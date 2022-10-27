США откажутся от морских ракет с ядерными боеголовками: что известно

Соединенные Штаты прекратят разработку крылатых ракет надводного базирования с ядерными боеголовками несмотря на то, что высокопоставленные военные чиновники публично рекомендовали продолжить их модернизацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новую оборонную стратегию США.
Решение об отказе от крылатых ракет надводного базирования может помочь президенту СЩА Джо Байдену ответить на призывы своих коллег-демократов сократить ядерный арсенал страны, не жертвуя основными компонентами ее ядерной «триады»: межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования, стратегических бомбардировщиков и ядерного оружия подводных лодок.
Однако неясно, будет ли Конгресс, который может перейти под контроль республиканцев после выборов в следующем месяце, сопротивляться усилиям по отказу от надводных ядерных ракет.
В четверг администрация Байдена опубликовала три документа: Стратегию национальной обороны, Обзор ядерной политики и Обзор противоракетной обороны. В них изложены приоритеты вооруженных сил на ближайшие годы.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам пригрозил странам Запада применить ядерное оружие, отметив, что его заявление не является блефом.
После этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты пока не видят причин менять степень готовности своих ядерных сил на фоне угроз со стороны России.
Также он отмечал, что его страна имеет четкий план действий на случай применения ядерного оружия Россией.
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