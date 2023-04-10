ua ru
Пн, 10 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США откажутся от гиперзвуковых ракет AGM-183: СМИ назвали причину

Новина українською →
Понедельник 10 апреля 2023 02:47
США откажутся от гиперзвуковых ракет AGM-183: СМИ назвали причину Фото: США откажутся от гиперзвуковых ракет AGM-183 (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Военно-воздушные силы США откажутся от программы гиперзвуковой ракеты AGM-183 ARRW после неудачных испытательных полетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Aviationist.

Последнее испытание было проведено 13 марта 2023 года, когда B-52H Stratofortress выпустил второй образец AGM-183A ARRW у южного побережья Калифорнии.

Соответствующие тестирования были вторым запуском полного прототипа оперативной гиперзвуковой ракеты и завершились полной неудачей.

Планы по приобретению вооружений уже изъяты из одобренных Конгрессом расходов на 2022 финансовый год, а средства перенаправлены на дополнительные исследования и разработки.

То же произошло в запросе на 2023 финансовый год с средствами на сумму 46,6 миллиона долларов на покупку только одной ракеты AGM-183A в течение 12 месяцев.

СМИ пишут, что теперь Соединенные Штаты сосредоточят свое внимание на гиперзвуковой ударной крылатой ракете HACM.

Напомним, президент США Джо Байден применил закон об оборонном производстве с целью расширения базы для разработки, испытаний и изготовления новых систем гиперзвукового оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
ВСУ за сутки уничтожили 470 оккупантов и 14 дронов, - Генштаб
ВСУ за сутки уничтожили 470 оккупантов и 14 дронов, - Генштаб
DAILY
От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян