США откажутся от гиперзвуковых ракет AGM-183: СМИ назвали причину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Aviationist .

Последнее испытание было проведено 13 марта 2023 года, когда B-52H Stratofortress выпустил второй образец AGM-183A ARRW у южного побережья Калифорнии.

Соответствующие тестирования были вторым запуском полного прототипа оперативной гиперзвуковой ракеты и завершились полной неудачей.

Планы по приобретению вооружений уже изъяты из одобренных Конгрессом расходов на 2022 финансовый год, а средства перенаправлены на дополнительные исследования и разработки.

То же произошло в запросе на 2023 финансовый год с средствами на сумму 46,6 миллиона долларов на покупку только одной ракеты AGM-183A в течение 12 месяцев.

СМИ пишут, что теперь Соединенные Штаты сосредоточят свое внимание на гиперзвуковой ударной крылатой ракете HACM.