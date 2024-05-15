США выделяют Украине 2 млрд долларов на оружие, - Блинкен

"У нас есть дополнительная помощь, и эта помощь уже доставляется в Украину. Хочу объявить, что мы предоставим дополнительные 2 млрд долларов финансовой и военной помощи", - сказал он.

Как отметил госсекретарь США, средства будут выделены через фонд оборонной промышленности. Это поможет Украине закупить необходимое вооружение, а также будет инвестицией в военно-промышленный комплекс Украины.

Блинкен добавил, что средства нового пакета финансовой помощи также могут быть направлены на закупку оружия в других странах.