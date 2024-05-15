США выделяют Украине 2 млрд долларов на оружие, - Блинкен

США выделяют Украине новый пакет финансовой помощи. Денежные средства пойдут на закупку оружия для украинской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственного секретаря США Энтони Блинкена на брифинге с главой МИД Дмитрием Кулебой.
"У нас есть дополнительная помощь, и эта помощь уже доставляется в Украину. Хочу объявить, что мы предоставим дополнительные 2 млрд долларов финансовой и военной помощи", - сказал он.
Как отметил госсекретарь США, средства будут выделены через фонд оборонной промышленности. Это поможет Украине закупить необходимое вооружение, а также будет инвестицией в военно-промышленный комплекс Украины.
Блинкен добавил, что средства нового пакета финансовой помощи также могут быть направлены на закупку оружия в других странах.
Напомним, что США являются лидерами по оказанию Украине военной помощи. Однако в прошлом году возникла задержка с поставкой помощи, в том числе оружия. Республиканцы в Конгрессе блокировали продолжение финансирования помощи Украине.
Весной Конгресс принял окончательное решение, а поставки оружия от США возобновились. Согласно данным Bloomberg, Соединенные штаты рассматривают возможность отправить Украине еще одну батарею ЗРК Patriot.
Больше о том, какую помощь Украина получала от США - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.