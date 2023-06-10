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США выделят Украине средства для определения приоритетных реформ в экономике

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Вашингтон, Суббота 10 июня 2023 05:46
США выделят Украине средства для определения приоритетных реформ в экономике Фото: США выделят Украине 437 тысяч долларов для определения приоритетных реформ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты выделят Украине 437 тысяч долларов на программу определения приоритетных реформ в экономике.

Об этом заявил заместитель госсекретаря по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Хосе Фернандес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

На встрече Совета министров Организации экономического сотрудничества и развития в Париже, Франция США объявили о выделении средств на реализацию программы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по Украине. Деньги пойдут на экономическое исследование по "выявлению недостатков и определению приоритетных реформ, необходимых для обеспечения более широких усилий по восстановлению".

"США всецело поддерживают программу ОЭСР для Украины и рады выделить 437 тысяч долларов на ее имплементацию. Программа ОЭСР поддержит украинскую программу реформ, восстановления и реконструкции", - говорится в сообщении Госдепа США.

Финансовая помощь США Украине

Соединенные Штаты с начала полномасштабного вторжения РФ оказывают Украине разностороннюю финансовую помощь. Так, вчера США выделили очередной пакет военной помощи для Украины. Его стоимость превышает 2 млрд долларов.

В предыдущий американский пакет на 300 млн долларов вошли боеприпасы для Patriot, ракеты AIM-7, системы ПВО Avenger, артиллерийские снаряды, авиационные ракеты Zuni, более 30 млн патронов и другое вооружение.

Также в Белом доме заявили, что расходы на международную помощь и инвестиционные программы, примером которых является поддержка Украины, укрепят лидерство Вашингтона за рубежом и продвинут интересы безопасности США.

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