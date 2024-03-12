США выделят 300 млн долларов на миссию по обеспечению безопасности на Гаити

По состоянию на понедельник в специальный целевой фонд ООН было внесено менее 11 млн долларов, сообщил представитель всемирной организации, и никаких новых пополнений не было с 3 марта, когда Гаити объявило чрезвычайное положение из-за усиления насилия со стороны банд, стремящихся свергнуть правительство страны.

Блинкен во время спешно организованного визита в Кингстон сказал, что это "критический момент" для Гаити и что он надеется, что "прогресс будет достигнут".

Официальные лица США участвуют в переговорах с участием государств Карибского сообщества и членов политических партий Гаити, частного сектора, гражданского общества и религиозных групп, направленных на создание переходного совета, который проложит путь к первым выборам с 2016 года.

По оценкам Организации Объединенных Наций, более 362 тысяч человек стали внутренне перемещенными лицами, половина из которых - дети, а тысячи были убиты в ходе общего конфликта на Гаити, причем с 2021 года широко распространены сообщения об изнасилованиях, пытках и похищениях с целью получения выкупа.

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон стремится ускорить развертывание многонациональной миссии по обеспечению безопасности под руководством Кении, призванной восстановить безопасность на Гаити.

Что предшествовало

Беспорядки в стране начались в конце февраля после того, как исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Ариэль Генри улетел в Кению, чтобы согласовать развертывание иностранного контингента для борьбы с бандами. Группировка объявила войну премьеру, в частности парализовав жизнь столицы и требуя отставки Генри.

По данным СМИ, банды контролируют на Гаити большую часть столицы, а также транспортные сообщения в остальной части страны. 4 марта в стране объявили чрезвычайное положение и ввели ночной комендантский час в столице после того, как банды захватили две тюрьмы и освободили около 4000 заключенных, в том числе причастных к убийству гаитянского президента Жовенеля Моиса в 2021 году.

Уже 9 марта банды Гаити объединились и совершили серию нападений на правительственные учреждения, полицейские участки, здание МВД и президентский дворец в столице. В ходе боев было убито около десятка нападавших.