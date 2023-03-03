США выделили Украине новый пакет военной помощи

"Этот пакет военной помощи включает в себя больше боеприпасов для поставляемых США HIMARS и гаубиц, которые Украина так эффективно использует для самообороны, а также боеприпасы для боевых машин пехоты Bradley, понтонные переправы, запускаемых с бронетранспортеров, боеприпасы и оборудование, и другое техническое обслуживание, обучение и поддержку", - заявил он.

Напомним, Соединенные Штаты в начале марта направят Украине очередной транш финансовой помощи.

Кроме того, США передадут Украине 10 млн долларов для поддержки энергетической инфраструктуры.

Добавим, что в рамках визита в Киев президент США Джо Байден анонсировал новый пакет на 2,5 млрд долларов, в который войдут боеприпасы для HIMARS, гаубицы, противотанковые средства Javelin и другая военная помощь.

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