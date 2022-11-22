США выделили Украине почти 5 млрд долларов финансовой помощи

"Сегодня США мобилизовали дополнительные 4,5 млрд долларов в виде грантов для прямой поддержки бюджета. Эти средства начнут выделяться в ближайшие недели и помогут правительству Украины защититься от незаконной войны России путем укрепления экономической стабильности и поддержки основных государственных услуг", - отметила Йеллен.

Сообщается, что средства пойдут на заработную плату для работников больниц, государственных служащих и учителей, а также на пенсии.

По словам министра финансов США, новый пакет помощи увеличит общую сумму прямой бюджетной поддержки Украины до 13 миллиардов долларов.

"Мы призываем других доноров увеличить и ускорить свою помощь Украине. Помимо оказания экономической поддержки, министерство финансов и правительство США продолжат использовать все доступные инструменты, включая нашу историческую санкционную коалицию, чтобы ослабить военную машину Путина", - добавила Йеллен.