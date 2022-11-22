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США выделили Украине почти 5 млрд долларов финансовой помощи

Фото: США выделили Украине почти 5 млрд долларов финансовой помощи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет финансовой поддержки бюджета в размере 4,5 млрд долларов.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Сегодня США мобилизовали дополнительные 4,5 млрд долларов в виде грантов для прямой поддержки бюджета. Эти средства начнут выделяться в ближайшие недели и помогут правительству Украины защититься от незаконной войны России путем укрепления экономической стабильности и поддержки основных государственных услуг", - отметила Йеллен.

Сообщается, что средства пойдут на заработную плату для работников больниц, государственных служащих и учителей, а также на пенсии.

По словам министра финансов США, новый пакет помощи увеличит общую сумму прямой бюджетной поддержки Украины до 13 миллиардов долларов.

"Мы призываем других доноров увеличить и ускорить свою помощь Украине. Помимо оказания экономической поддержки, министерство финансов и правительство США продолжат использовать все доступные инструменты, включая нашу историческую санкционную коалицию, чтобы ослабить военную машину Путина", - добавила Йеллен.

Ранее мы писали, что Европейская комиссия сегодня, 22 ноября, предоставляет правительству Украины еще 2,5 млрд евро макрофинансовой помощи.

Напомним, в начале ноября Еврокомиссия анонсировала пакет финансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро. Согласно программе Украина будет получать ежемесячно 1,5 млрд евро.

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