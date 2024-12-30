США выделили для Украины 3,4 млрд долларов бюджетной помощи, - глава Минфина

Йеллен подчеркнула, что всего с начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине чуть более 30 миллиардов долларов бюджетной помощи. Большая часть этих средств используется для поддержания работы правительства Украины.

"Успех Украины отвечает основным национальным интересам Америки. Мы не должны отступать в этих усилиях", - отметила министр финансов.

Она уточнила, что прямая бюджетная помощь Украине от США осуществляется при условии реформ, которые направлены на укрепление правопорядка, повышение прозрачности и эффективности государственных институтов, а также активизацию усилий по борьбе с коррупцией.