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США выделили пакет военной помощи Украине: что передадут

Фото: Иллюстративное фото (Mark Makela/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки сегодня, 26 октября, выделили новый пакет военной помощи Украине. В него вошли ракеты для NASAMS и переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственного секретаря США Энтони Блинкена и руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Что вошло в пакет помощи:

  • дополнительные боеприпасы для NASAMS;
  • ракеты ПВО AIM-9M;
  • зенитные ракеты Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • ракеты TOW;
  • системы Javelin;
  • более 2 миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • приборы ночного видения;
  • подрывные боеприпасы для уборки препятствий;
  • снаряжение для холодной погоды; 
  • запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование;
  • активные бронеплиты для танков "Абрамс".

Блинкен написал, что сегодня США объявляют о новом транше оружия и техники для Украины, который поможет ей поддержать прогресс на поле боя и придать дополнительный импульс.

Общая стоимость пакета военной помощи составляет 150 млн долларов. 

Помощь от США

Несколько дней назад Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден обратиться в Конгресс с запросом, включающим помощь Украине и Израилю.

Впоследствии стало известно, что президент Соединенных Штатов, вероятно, запросит в Конгресс 100 млрд долларов для помощи Украине и Израилю уже 20 октября по американскому времени.

Издание Politico написало, что Сенат США может заблокировать выделение пакета финансовой помощи на сумму 106 млрд долларов, предложенный президентом США Джо Байденом.

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