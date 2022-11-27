США выделили 20 млн долларов на инициативу Grain from Ukraine

"Пока Россия использует продовольствие как оружие, президент Владимир Зеленский и Украина принимают меры, чтобы уменьшить продовольственную опасность, вызванную войной России. $20 млн поддержки США от USAID (Агентство США по международному развитию - ред.) через WFP (Всемирная продовольственная программа - ред.) уже помогают доставлять зерно из Украины тем, кто в нем больше всего нуждается", - написала она.

Бринк посетила Одессу вместе с координатором по санкциям Государственного департамента Джимом О'Брайеном и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым. Она отметила, что украинские фермеры, экспортеры и порты быстро работают над транспортировкой миллионов тонн украинского зерна через "зерновой коридор".

Напомним, на первом саммите Grain from Ukraine было собрано 150 млн долларов от более чем 20 стран-участниц и ЕС.

Кроме того, Зеленский предложил продлить зерновую инициативу на бессрочной основе и расширить "зерновой коридор" на другие украинские порты.

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