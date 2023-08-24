В США прошли дебаты республиканцев. Украина была одной из тем

Дебаты прошли в городе Милуоки в штате Висконсин вечером 23 августа. В них приняли участие восемь кандидатов, в том числе один из фаворитов губернатор Флориды Рон ДеСантис.

При этом бывший президент США Дональд Трамп не участвовал в дебатах. Он в этот момент давал интервью Foxnews, где в основном критиковал политику Джо Байдена.

Как пишет издание AP, дебаты республиканцев показали разногласия внутри партии. В частности, это касается поддержки Украины, запрета абортов в США и поддержки возможного кандидата от партии на выборах президента в 2024 году.

Большинство кандидатов-республиканцев пообещали, что будут поддерживать Украину в войну с Россией. Исключением стал Вивек Рамасвами. Этот кандидат - новичок в политике, который является технологическим предпринимателем.

Его позиция была достаточно агрессивной. На вопрос о том, поддерживает ли он увеличение военной и другой поддержки Украины, Рамасвами заявил, что выступает против. Он назвал такой подход "катастрофическим". По его мнению, Украина не является приоритетом для США, а Вашингтон должен сосредоточиться на южной границе, имея в виду Мексику и мигрантов.

Остальные кандидаты такую позицию новичка-кандидата раскритиковали. Никки Гейли заявила, что Рамасвами не имеет опыта во внешней политике и не понимает роли США в мире.

"Мы должны знать, что Украина - это наша передовая линия обороны… Он хочет отдать Украину России, он хочет допустить Китай в Тайвань, он хочет прекратить поддержку Израиля", - сказала политик.

Трамп идет на выборы

Напомним, Дональд Трамп был 45 президентом США в период с 2017 по 2021 год. Он уже объявил, что будет баллотироваться на выборы президента США, которые пройдут в ноябре 2024 года.

Согласно опросам, сейчас Трамп является лидером среди кандидатов-республиканцев. Чтобы попасть на выборы, он должен победить конкурентов из партии в праймериз.

Следует отметить также, что против Дональда Трампа есть четыре судебных иска. Больше о том, за что судят экс-президента США и сохранит ли он шансы на выборы - читайте в материале РБК-Украина.

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