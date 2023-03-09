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В США выдали ордер на арест самолета "Роснефти"

Фото: у компании друзей Путина конфискуют самолет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Соединенных Штатах выдали ордер на арест самолета Boeing, принадлежащего российской нефтяной компании "Роснефть", стоимость которого превышает 25 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка санкционировал изъятие на основании нарушений экспортного контроля и санкций против России, заявило Министерство юстиции.

Западные санкции против России в связи с вторжением Москвы в Украину, начавшиеся в феврале 2022 года, затруднили торговлю и усложнили финансовые возможности российских нефтяных компаний. Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, давний союзник президента России Владимира Путина, попал под санкции США.

По данным Минюста США, с момента вступления в силу санкций самолет Boeing 737-7JU американского производства вылетал и возвращался в Россию как минимум семь раз.

"Нарушив экспортный контроль министерства торговли, "Роснефть" превратила свой самолет в контрабанду", - заявил представитель министерства юстиции Эндрю Адамс.

В последний раз самолет Boeing был в Соединенных Штатах в марте 2014 года, и предполагается, что он находится в России или направляется в нее или из нее, добавило Министерство юстиции.

"Сегодняшние меры принуждения демонстрируют, что российским компаниям и олигархам приходится расплачиваться за грубое уклонение от санкций, введенных Соединенными Штатами в ответ на неоправданную войну против народа Украины", - заявил прокурор США Бреон Пис.

Напомним, в сентябре 2022 года правительство Германии передало дочерние структуры "Роснефти" в стране под управление Федерального сетевого агентства.

В управление переданы дочерние компании "Роснефти" Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM), которые ежемесячно импортировали из России в Германию сырую нефть на несколько сотен миллионов евро.

Кроме того, переданы доли в трех нефтеперерабатывающих заводах PCK (Шведт), MiRo (Карлсруэ) и Bayernoil (Фобург).

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Соединенные Штаты АмерикиРоснефть