США не вірять, що на борту затонулої "Москви" була ядерна зброя

Сполучені Штати Америки не вірять у те, що на затопленому крейсері "Москва" була розташована ядерна зброя. Про це заявили високопоставлені американські чиновники, які знайомі з розвідкою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN .

Водночас “Москва” була крейсером ПВО, у зв’язку з чим розташування ядерної зброї на ньому було б незвичним.

Згідно з останніми даними розвідки, Росія не розташовувала ядерну зброю на крейсері "Москва". США слідкують за переміщенням ядерної зброї в країни окупанта.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Міністерство оборони Росії підтвердило інформацію про те, що корабель "Москва" потонув.

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