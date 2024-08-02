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США вели тайное расследование возможного подкупа Трампа Египтом: WP узнало детали

Фото: бывший президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В США вели непубличное расследование относительно возможного подкупа бывшего президента Дональда Трампа. Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси в 2016 году якобы пытался дать Трампу 10 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

В 2017 году в США началось расследование на основе данных разведки о том, что президент Египта хотел предоставить Трампу 10 миллионов долларов для усиления его президентской кампании.

Такую же сумму средств сам Трамп вложил в свою кампанию в последние дни перед президентскими выборами.

Уже в начале 2019 года Министерство юстиции США узнало о тайном письме от организации, связанной с египетской разведкой, в Национальный банк Египта о необходимости снять такую же сумму средств наличными.

Ведомство начало проверять, получил ли Трамп деньги от Египта, что могло бы нарушить федеральный закон о запрещении получать иностранное финансирование кандидатам в президенты.

Однако, по данным издания, тогда чиновники Минюста не разрешали прокурорам и агентам ФБР получить банковские документы, которые, по их мнению, могли содержать важные доказательства по делу.

Уже осенью 2019 г. тогдашний генеральный прокурор США Уильям Барр выразил сомнения в наличии достаточных доказательств для продолжения расследования в отношении Трампа, а также намекал на возможную предвзятость следователей. Именно из-за отсутствия достаточных доказательств дело окончательно закрыли в июне 2020-го. В январе 2022 года срок для предъявления обвинений в ней истек.

О трехлетнем расследовании по переводу средств из Египта на кампанию Трампа до сих пор публично не было известно. Лишь однажды, в 2020 году, упоминалось о египетском банке, через который якобы проходило финансирование кампании экспрезидента США.

В кампании Трампа обвинения отвергли и назвали историю "хрестоматийной фейковой новостью".

Напомним, сейчас Трамп один из основных претендентов в президентское кресло. Он будет выступать кандидатом от республиканцев, а его оппоненткой от демократов будет вице-президент США Камала Харрис.

Заметим, что сегодня демократы избрали Харрис официальным кандидатом в президенты США.

Мы также сообщали, что на днях Трамп попал в расистский скандал. Он обвинил Харрис в использовании цвета кожи в политических целях.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампКамала Харрис