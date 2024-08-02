США вели тайное расследование возможного подкупа Трампа Египтом: WP узнало детали

В 2017 году в США началось расследование на основе данных разведки о том, что президент Египта хотел предоставить Трампу 10 миллионов долларов для усиления его президентской кампании.

Такую же сумму средств сам Трамп вложил в свою кампанию в последние дни перед президентскими выборами.

Уже в начале 2019 года Министерство юстиции США узнало о тайном письме от организации, связанной с египетской разведкой, в Национальный банк Египта о необходимости снять такую же сумму средств наличными.

Ведомство начало проверять, получил ли Трамп деньги от Египта, что могло бы нарушить федеральный закон о запрещении получать иностранное финансирование кандидатам в президенты.

Однако, по данным издания, тогда чиновники Минюста не разрешали прокурорам и агентам ФБР получить банковские документы, которые, по их мнению, могли содержать важные доказательства по делу.

Уже осенью 2019 г. тогдашний генеральный прокурор США Уильям Барр выразил сомнения в наличии достаточных доказательств для продолжения расследования в отношении Трампа, а также намекал на возможную предвзятость следователей. Именно из-за отсутствия достаточных доказательств дело окончательно закрыли в июне 2020-го. В январе 2022 года срок для предъявления обвинений в ней истек.

О трехлетнем расследовании по переводу средств из Египта на кампанию Трампа до сих пор публично не было известно. Лишь однажды, в 2020 году, упоминалось о египетском банке, через который якобы проходило финансирование кампании экспрезидента США.

В кампании Трампа обвинения отвергли и назвали историю "хрестоматийной фейковой новостью".