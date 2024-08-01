Трамп обвинил Харрис в использовании цвета кожи в политических целях, она отреагировала

Кандидат от демократов Камала Харрис лишь недавно начала изображать из себя чернокожую, чтобы завоевать расположение афроамериканцев, хотя ранее позиционировала себя как индианка.

Об этом заявил кандидат на президентских выборах в США от Республиканской партии Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию собрания Национальной ассоциации чернокожих журналистов в Чикаго.

"Я не знал, что она черная, пока она случайно не стала ею... Теперь она хочет, чтобы ее знали, как черную. Она всегда была индианкой... А потом сделала поворот и стала черным человеком", - сказал он.

Напомним, что отец Харрис чернокожий выходец из Ямайки, а мать родом из Индии.

Кроме того, Трамп несколько раз исказил имя опонентки, произнося его с ударением на втором слоге, хотя на английском ударение должно стоять на первом - Кáмала.

Говоря о необходимости борьбы с иммиграцией, он заявил, что нелегалы занимают в США те рабочие места, на которых могли бы работать темнокожие.

"Миллионы, миллионы людей приезжают в нашу страну и занимают рабочие места чернокожих, испаноязычных и, откровенно говоря, места в профсоюзах. Они забирают вашу работу", - сказал Трамп.

На вопрос одного журналиста, что политик сделал для чернокожих американцев, кандидат от республиканцев заявил: "Я был лучшим президентом для черного населения со времен Авраама Линкольна".

Раскол и неуважение к народу

Реакция Камалы Харрис на такие обвинения, не заставила себя ждать. Действующая вице-президент назвала заявления Трампа о ее расовой принадлежности "старым шоу" с демонстрацией раскола и неуважения.

"Сегодня мы получили еще одно напоминание. Сегодня днем Дональд Трамп выступил на ежегодной встрече Национальной ассоциации чернокожих журналистов, и это было то самое старое шоу - раскол и неуважение. Позвольте мне лишь сказать, что американский народ заслуживает лучшего", - сказала она во время выступления в Хьюстоне, сообщает CNN.

По мнению Харрис, "американский народ заслуживает лидера, который говорит правду" и "не реагирует на враждебность и гнев".

"Мы заслуживаем лидера, который понимает, что наши различия не разделяют нас. Они являются важным источником нашей силы", - добавила вице-президент.